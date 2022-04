Bayern spet do devetih točk prednosti

Berlin, 17. aprila - Nogometaši münchenskega Bayerna so na prvi današnji tekmi 30. kroga nemške lige premagali predzadnjo Arminio Bielefeld s 3:0 in se na vrhu lestvice spet utrdili z devetimi točkami naskoka pred Dortmundom, k je že v soboto s 6:1 premagal Wolfsburg. Preostali ekipi z vrha, Bayer Leverkusen in Leipzig, bosta v medsebojni tekmi igrali zvečer.