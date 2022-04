Vreme: Popoldne precej jasno

Ljubljana, 17. aprila - Popoldne bo precej jasno, predvsem v južni in vzhodni Sloveniji pa bo občasno nekaj oblačnosti. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem večinoma zmerna burja. Temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.