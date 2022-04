Honda bo v tehnologijo za električna vozila do konca desetletja vložila 40 milijard dolarjev

Tokio, 17. aprila - Japonski proizvajalec avtomobilov Honda bo do konca desetletja vložil skoraj 5000 milijard jenov (37 milijard evrov) v tehnologijo za električna vozila. Do leta 2030 nameravajo na trg pripeljati 30 modelov električnih vozil. Po trenutnih načrtih bi letno proizvedli dva milijona električnih avtomobilov, so v torek sporočili iz podjetja.