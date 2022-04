Rusija branilcem Mariupolja postavila ultimat

Kijev, 17. aprila - Rusija je ukrajinski vojski postavila ultimat, naj se branilci Mariupolja v naslednjih urah predajo. Tistim, ki se bodo predali, bodo pustili živeti, so sporočili. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je opozoril, da so razmere v Mariupolju nečloveške in Zahod pozval, naj Ukrajini takoj zagotovi težko orožje, poročajo tuje tiskovne agencije.