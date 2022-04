V rokometni reprezentanci se obetajo spremembe

Kragujevac, 17. aprila - Slovenski rokometaši so v kvalifikacijskem ciklusu za nastop na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem 2023 razočarali in zaostali za svojimi cilji. Po zmagi nad Italijani so bili Srbi za njih enostavno previsoka ovira, po dveh porazih v Celju in Kragujevcu se obetajo tudi določene spremembe na kadrovskem in strateškem področju.