Kralji z Anžetom Kopitarjem do tesne zmage nad Columbusom

Los Angeles, 17. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so na domačem ledu v boju za končnico slavili pomembno zmago. Tokrat so z 2:1 premagali Columbus Blue Jackets, ki so na vzhodu s porazom ostali brez možnosti za končnico. Kralji pa so se na zahodu zgolj na točko približali Dallasu in Edmontonu.