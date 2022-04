Utah, Minnesota, Golden State in Philadelphia dobro začeli končnico

San Francisco, 17. aprila - Košarkarji Golden State Warriors in Philadelphia 76ers so pred domačimi navijači z zmago mirno začeli končnico prvenstva NBA, v kateri moštva igrajo na štiri zmage. Medtem pa so v Memphisu in Dallasu že po prvi tekmi zaradi porazov pod pritiskom. Pri Dallasu upajo na čimprejšnjo vrnitev Luke Dončića, ki pa bo bržkone izpustil tudi drugo tekmo.