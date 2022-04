Nova Gorica, 16. aprila - Odbojkarice GEN-I Volleyja so osvojile končno tretje mesto v državnem prvenstvu, potem ko so še na drugi tekmi premagale Sip Šempeter. V gosteh so Novogoričanke slavile s 3:0, danes pred domačimi navijači pa prav tako s 3:0 (17, 17, 13).