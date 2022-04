Stoklas uspešno končal 24-urno kegljanje za Guinnessov rekord

Radlje ob Dravi, 16. aprila - Eden najboljših slovenskih kegljačev in večkratni svetovni prvak Uroš Stoklas je danes v Radljah ob Dravi uspešno končal izziv, ki si ga je postavil, to pa je 24-urno kegljanje za Guinnessov rekord. Kot je za STA povedal solastnik Bowling centra Bajta Jože Kozjak, je Stoklas odigral 24 tekem in dosegel neverjetno dober povprečen rezultat okoli 623.