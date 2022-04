Moskva ZDA in Nato svari pred nadaljevanjem vojaške pomoči Ukrajini

Washington, 16. aprila - Rusija je ta teden ZDA uradno posvarila pred "nepredvidenimi posledicami" zaradi nadaljevanja ameriške vojaške pomoči Ukrajini, poročajo ameriški mediji. V ZDA ocenjujejo, da se Moskva pripravlja na bolj agresiven pristop do ZDA in Nata. Opozorila iz Moskve so prejeli tudi v Pragi.