Ljubljana, 16. aprila - Svojci od četrtka pogrešajo 52-letnega Mirana Jurka iz Ljubljane. Pogrešani je visok 173 centimetrov, suhe postave, kratkih rjavih las z manjšo plešo na temenu, ima manjšo bradico in brke. Oblečen je v črno tanjšo jakno in športne copate. Nazadnje so ga videli v centru Ljubljane, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.