Vreme: Zjasnilo se bo

Krepil se bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do -3, na Goriškem in ob morju do 7 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na Primorskem še povečini sončno, drugod bo spet več spremenljive oblačnosti. Še bo razmeroma hladno, veter pa bo nekoliko oslabel. V torek bo pretežno oblačno, v notranjosti bo občasno deževalo.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam postopno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo delno zjasnilo, le v krajih vzhodno od nas bo še ostalo pretežno oblačno. Severovzhodni veter se bo okrepil. V nedeljo bo pretežno jasno, a hladno in vetrovno. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, ob severnem Jadranu zmerna burja.