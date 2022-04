Sloviti Kareem Abdul-Jabbar dopolnil 75 let

Los Angeles, 16. aprila - Eden najboljših centrov vseh časov, v sedemdesetih in osemdesetih letih absolutni kralj ameriških košarkarskih dvoran, Kareem Abdul Jabbar, je danes dopolnil 75 let starosti. Sloviti igralec lige NBA, član zasedb Milwaukee Bucks in Los Angeles Lakers, se je rodil 16. aprila 1947 v New Yorku z imenom Ferdinand Lewis Alcindor mlajši.