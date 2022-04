V Avstriji sprostili omejitve zaradi koronavirusa

Dunaj, 16. aprila - V Avstriji so z današnjim dnem sprostili ukrepe za zajezitev pandemije covida-19. Maske niso več obvezne v trgovinah z nenujnim blagom, medtem ko so v trgovinah z nujnim blagom, kot so na primer trgovine z živili, lekarne in drogerije, še naprej obvezne maske tipa FFP2. Enako velja za javna prevozna sredstva.