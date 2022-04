Celjanke državne prvakinje v futsalu

Celje, 16. aprila - Ekipa ŽNK Celje je novi in stari državni prvak v futsalu za ženske. Varovanke trenerja Draga Adamiča so v petek zvečer na četrti tekmi finala s 4:3 premagala KMN Slovenske gorice in prišle do tretje zmage v seriji. S tem uspehom so Celjanke prišle do četrtega naslova državnih prvakinj.