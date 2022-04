Temeljni kamen za Center za zaščito in reševanje v Kobaridu

Kobarid, 16. aprila - Župan Kobarida Marko Matajurc in gospodarski minister Zdravko Počivalšek sta v Kobaridu položila temeljni kamen Centra za zaščito in reševanje, v katerem bodo prostor med drugim dobili gasilci in gorski reševalci. Občina je za projekt letos namenila 510.000 evrov, v celoti bo potrebnih okoli tri milijone evrov, zaključili naj bi ga do leta 2024.