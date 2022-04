Znana še zadnja udeleženca končnice lige NBA

Los Angeles/Cleveland, 16. aprila - Znana sta zadnja udeleženca končnice lige NBA. Z zmago v Clevelandu nad Cavaliers so si uvrstitev v drugi del sezone priborili člani Atlanta Hawks s 107:101. V Los Angelesu pa so nad Clippers slavili New Orleans Pelicans s 105:101. Atlanto v prvem krogu končnice čaka prvi nosilec vzhoda Miami Heat, New Orleans pa prvi nosilec zahoda Phoenix Suns.