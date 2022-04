* Izidi: * Dodatne kvalifikacije: - sobota, 16. april: - vzhod: dvoboj 3: Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 101:107 - zahod: dvoboj 3: Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans 101:105 - sreda, 13. april: - vzhod: dvoboj 1: Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers 115:108 - zahod: dvoboj 1: Minnesota Timberwolves - LA Clippers 109:104 - četrtek, 14. april: - vzhod: dvoboj 2: Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 132:103 - zahod: dvoboj 2: New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs 109:104 * Končnica NBA, prvi krog: - vzhodna konferenca: Miami Heat (1) - Atlanta Hawks (8) Philadelphia 76ers (4) - Toronto Raptors (5) Milwaukee Bucks (3) - Chicago Bulls (6) Boston Celtics (2) - Brooklyn Nets (7) - zahodna konferenca: Phoenix Suns (1) - New Orleans Pelicans (8) Dallas Mavericks (4) - Utah Jazz (5) Golden State Warriors (3) - Denver Nuggets (6) Memphis Grizzlies (2) - Minnesota Timberwolves (7)