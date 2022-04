Newyorški borzni indeksi z novim tedenskim padcem

New York, 16. aprila - Newyorške borze so bile v petek zaprte zaradi katoliškega praznika veliki petek, osrednji borzni indeksi Wall Streeta so tako nov negativni teden sklenili že v četrtek. Razlogi so enaki kot doslej - visoka inflacija in nadaljevanje vojne v Ukrajini, objave poslovnih rezultatov podjetij za prvo letošnje četrtletje pa so se šele začele.