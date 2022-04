Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 4.)

Ljubljana, 15. aprila - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da se slovenski in hrvaški zunanji minister o možnosti izpopolnitve ribiškega sporazuma v Savudrijskem zalivu do državnozborskih volitev ne bosta pogovarjala. Poročale so tudi o kriminalni združbi, ki je v Slovenijo tihotapila migrante in množičnem velikonočnem počitnikovanju Slovencev v Istri.