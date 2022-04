Iniciativa Glas ljudstva na Trgu republike organizirala predvolilno soočenje

Ljubljana, 15. aprila - Na Trgu republike je civilna iniciativa Glas ljudstva organizirala predvolilno soočenje, ki so se ga udeležili predstavniki strank koalicije KUL, Gibanja Svoboda, DeSUS, Vesne, Piratov ter Naše prihodnosti in Dobre države. Odgovarjali so na tri sklope vprašanj, ki so jih zbrali v iniciativi. Na trgu se je zbralo tudi večje število gledalcev.