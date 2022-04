AMZS po testiranju 18 otroških kolesarskih čelad: Kakovost ni odvisna od cene

Ljubljana, 18. aprila - Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je v sodelovanju s partnerskimi evropskimi avtomobilskimi klubi opravila test 18 otroških kolesarskih čelad različnih oblik in cenovnih razredov. Med drugim so čelade morale prestati test absorbcije udarcev in vidnosti v temi. Ena ključnih ugotovitev testiranja je, da kakovost čelade ni odvisna od njene cene.