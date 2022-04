Rusija namerava izgnati 18 diplomatov EU

Moskva, 15. aprila - Ruske oblasti so danes sporočile, da je bilo 18 diplomatov misije EU v Rusiji razglašenih za "persona non grata" in bodo v kratkem morali zapustiti državo. Hkrati so Bruselj obtožili, da je odgovoren za uničevanje arhitekture dvostranskega dialoga in sodelovanja, ki je nastajalo desetletja. V EU so odločitev o izgonu že označili za neutemeljeno.