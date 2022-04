Pred volilno nedeljo se začenja predčasno glasovanje

Ljubljana, 19. aprila - Pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami se danes začenja predčasno glasovanje. Volivci lahko svoj glas predčasno oddajo od danes do četrtka med 7. in 19. uro. Do srede se je mogoče prijaviti še za nekatere druge posebne oblike glasovanja. Od najvišjih predstavnikov države bo predčasno možnost že danes izkoristil predsednik Borut Pahor.