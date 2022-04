Zavezništvo osvobodimo Slovenijo pričakuje takojšen odstop DVK

Ljubljana, 15. aprila - V Zavezništvu osvobodimo Slovenijo pričakujejo takojšen odstop DVK, saj menijo, da so člani DVK vpleteni v ponarejanje, so sporočili. Povod za poziv so težave zavezništva pri vlaganju kandidatnih list za volitve v DZ v Mariboru. Tam jih je po njihovih besedah okrajna volilna komisija prisilila k spremembi imena liste. V komisiji očitke zavračajo.