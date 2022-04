Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 15. aprila - Zvečer in v prvem delu noči bo pretežno oblačno, v notranjosti bo še nastalo nekaj ploh. Do jutra se bo delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, v alpskih dolinah okoli 2 stopinji Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo na Primorskem precej jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo pretežno jasno. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. V ponedeljek bo na Primorskem še povečini sončno, drugod bo spet več spremenljive oblačnosti. Še bo razmeroma hladno, veter pa bo nekoliko oslabel.

Vremenska slika: Oslabljena hladna fronta se pomika prek Slovenije. Za njo bo k nam od severovzhoda pritekal hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Krajevne padavine bodo poleg južne Avstrije zajele tudi zahod Madžarske in sever Hrvaške. V soboto bo ob Jadranu sončno, pihala bo burja. Drugod bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastajale kratkotrajne plohe. Vetrovno bo in hladneje.