Izidi rokometne lige za ženske

* Izidi, četrtfinale, 2. tekme: - modra skupina: 1. tekme - sreda, 13. april: Krka Novo mesto - Litija 35:31 (18:15) 35:24 (Krka se je uvrstila v skupino od 1. do 4. mesta) (Litija se je uvrstila v skupino od 5. do 8. mesta) - četrtek, 14. april: Krim Mercator - Velenje 42:21 (19:10) 36:18 (Krim se je uvrstil v skupino od 1. do 4. mesta) (Velenje se je uvrstilo v skupino od 5. do 8. mesta) - petek, 15. april: Z'dežele - Zagorje 10:0 37:20 (odpovedana zaradi poškodb in bolezni v ekipi Zagorja) (Z'dežele se je uvrstil v skupino od 1. do 4. mesta) (Zagorje se je uvrstilo v skupino od 5. do 8. mesta) Mlinotest Ajdovščina - Ptuj 32:22 (14:11) 39:26 (Mlinotest se je uvrstil v skupino od 1. do 4. mesta) (Ptuj se je uvrstil v skupino od 5. do 8. mesta) - zelena skupina: - sreda, 13. april: Koper - Branik Maribor 10:0 28:28 (Koper se je uvrstil v skupino od 9. do 12. mesta) (Maribor se je uvrstil v skupino od 13. do 16. mesta) - četrtek, 14. april: Olimpija - Zvezda Logatec 39:24 (19:12) 22:22 (Olimpija se je uvrstila v skupino od 9. do 12. mesta) (Logatec se je uvrstil v skupino od 13. do 16. mesta) - petek, 15. april: Zelene doline Žalec - Vrhnika 33:22 (15:9) 26:28 (Žalec se je uvrstil v skupino od 9. do 12. mesta) (Vrhnika se je uvrstila v skupino od 13. do 16. mesta) Trgo ABC Izola - Sava Kranj 32:24 (17:11) 26:19 (Izola se je uvrstila v skupino od 9. do 12. mesta) (Sava Kranj se je uvrstila v skupino od 13. do 16. mesta)