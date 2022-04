Novomeški svetniki z rebalansom povečali načrtovane prihodke za 5,2 milijona evrov

Novo mesto, 15. aprila - Novomeški občinski svetniki so na četrtkovi redni seji po skrajšanem postopku sprejeli rebalans letošnjega proračuna, zaključni račun proračuna za leto 2021 in predlog odloka proračuna za prihodnje leto. Z rebalansom prihodki znašajo 64,4 milijona evrov in se tako povečujejo za 5,2 milijona evrov, so sporočili z novomeške občine.