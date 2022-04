Janša na OZS in SBC o podpori obrtnikom in prehodu v razvojno upravljanje

Ljubljana, 15. aprila - Predsednik vlade in SDS Janez Janša se je danes skupaj z ministri iz vrst SDS sešel z vodstvom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), pri tem pa obrtnikom in podjetnikom zagotovil nadaljnjo podporo in pomoč. Obiskal je tudi Klub slovenskih podjetnikov (SBC), kjer se je zavzel za čim hitrejši prehod iz kriznega v razvojno upravljanje.