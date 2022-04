Trije posamezniki doslej štirikrat pozitivni na koronavirus

Ljubljana, 15. aprila - Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v Sloveniji doslej potrdili 995.515 okužb z novim koronavirusom. Od tega je bilo 89.863 posameznikov pozitivnih dvakrat, 552 jih je bilo pozitivnih trikrat, trije pa so bili pozitivni štirikrat, so za STA sporočili z NIJZ.