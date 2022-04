Anketa Parsifala za več medijev: Pod parlamentarnim pragom LMŠ, Naša dežela, SAB, SNS in DeSUS

Ljubljana, 15. aprila - Po podatkih javnomnenjske ankete, ki jo je za Siol, Novo24TV in Planet TV opravila agencija Parsifal, vodi SDS pred Gibanjem Svoboda in SD. Parlamentarni prag bi po stališčih opredeljenih anketirancev prestopile še Levica, NSi, gibanje Povežimo Slovenijo in Resni.ca. Zunaj parlamenta pa bi ostale LMŠ, Naša dežela, SAB, SNS in DeSUS.