Velikonočne delavnice v Živalskem vrtu Ljubljana

Ljubljana, 16. aprila - V Živalskem vrtu Ljubljana obiskovalce med velikonočnimi prazniki vabijo na dogodivščino Čudežno jajce in obisk spomladanskih mladičev. Med drugim bodo obiskovalci lahko raziskovali jajce in opazovali piščance pri izvalitvi. Velikonočne delavnice Čudežno jajce bodo potekale od danes do ponedeljka, so sporočili iz ZOO Ljubljana.