Za slepe in slabovidne kandidatne liste na voljo tudi v zvokovni obliki

Ljubljana, 15. aprila - V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so s pomočjo sredstev Državne volilne komisije (DVK) v zvokovni obliki pripravili javne objave o kandidatnih listah za vse volilne enote, vključno z dvema posebnima volilnima enotama za volitve predstavnikov italijanske in madžarske narodnostne manjšine, so sporočili.