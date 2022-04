V Novem mestu v torek popolna zapora odseka ulice Drska

Novo mesto, 18. aprila - V Novem mestu bodo med gradnjo kolesarske povezave Drska-Bršljin in urejanjem fekalne in meteorne kanalizacije na Ulici Slavka Gruma v torek za promet popolnoma zaprli ulico Drska oz. cestni odsek od križišča pri trgovini Tuš do križišča pri trgovini Mercator. Odsek bo zaprt 14 dni oz. do 3. maja, so sporočili z novomeške občine.