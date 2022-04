Volivci postojnske volilne enote prejeli publikacije z napačnim seznamom poslanskih kandidatov

Ljubljana, 15. aprila - Nekateri volivci v volilni enoti Postojna so prejeli publikacije s seznamom kandidatov, ki ne kandidirajo v njihovem okraju. Kot so pojasnili v tiskarskem podjetju Cetis, ki je natisnilo omenjene sezname, je do pomote pri grafičnem oblikovanju prišlo zaradi časovne stiske in usklajevanj, a zatrjujejo, da to nima vpliva na samo glasovanje.