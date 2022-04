Ruske odbojkarje bodo na SP zamenjali ukrajinski

Lozana, 15. aprila - Mednarodna odbojkarska zveza FIVB je odločila, da bo Rusijo na svetovnem prvenstvu odbojkarjev, ki ga bosta letos gostili Slovenija in Poljska, zamenjala Ukrajina. Po ruski invaziji na Ukrajino je mednarodna zveza Rusijo izključila s tekmovanj in ji odvzela organizacijo prireditev; namesto Rusije sta kot gostiteljici vskočili Slovenija in Poljska.