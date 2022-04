V napadu na evakuacijski konvoj na vzhodu Ukrajine ubitih več civilistov

Kijev/Zaporožje/Mariupolj/Doneck, 15. aprila - V ruskem napadu na avtobuse, ki so prevažali civiliste iz razdejanega vzhoda države, je bilo v četrtek ubitih sedem ljudi, 27 pa ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Ob tem so za danes napovedale vzpostavitev devetih evakuacijskih koridorjev na vzhodu države, poročajo tuje tiskovne agencije.