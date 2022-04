Anketa Ninamedie za več medijev: LMŠ in Povežimo Slovenijo nad parlamentarnim pragom, SAB tik pod njim

Ljubljana, 15. aprila - Po javnomnenjski raziskavi agencije Ninamedia za časnika Dnevnik in Večer bi na volitvah v DZ parlamentarni prag prestopile Gibanje Svoboda, SDS, Levica, SD, NSi, LMŠ in gibanje Povežimo Slovenijo. Tik pod pragom vstopa v DZ pa bi ostala SAB. Do prihodnjega petka bo agencija za omenjena časnika raziskave javnega mnenja pripravljala vsakodnevno.