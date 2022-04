Ljubljana, 15. aprila - Svojci od četrtka pogrešajo 50-letno Mojco Vrečko iz Celja. Nazadnje so jo videli v dopoldanskih urah v centru Celja, ko se je odpeljala z belim kolesom. Pogrešana je oblečena v svetlejše hlače in belo tuniko z daljšo diagonalno zadrgo. Obuta je v bež športne copate, so sporočili s celjske policijske uprave.