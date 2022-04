Sirote iz Ukrajine bodo nameščene v Slavini pri Postojni

Ljubljana, 15. aprila - Potem ko je vlada v četrtek sprejela sklep o premestitvi dela sirotišnice iz Luganska v Slovenijo, je direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj danes pojasnila, da gre za 20 sirot, starih od enega do sedem let, ki bodo nameščene v vasi Slavina blizu Postojne. Z njimi bo prišlo še 18 spremljevalcev.