Za sofinanciranje promocije vodilnih turističnih destinacij 1,2 milijona evrov

Ljubljana, 15. aprila - Slovenska turistična organizacija (STO) je v uradnem listu objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022. Na voljo je 1,2 milijona evrov, roka za oddajo vlog pa sta dva, in sicer 11. maj in 6. junij, obakrat do konca dneva.