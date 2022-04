Evangeličanska duhovnica: Ponižnost, pripoznanje napak in obžalovanje so edina možna pot k boljšemu življenju

Gornji Petrovci, 15. aprila - V evangeličanskih cerkvah na veliki petek zvečer poteka osrednje velikonočno bogoslužje. Tega je letos v Gornjih Petrovcih vodila evangeličanska duhovnica Jana Kerčmar. V svoji pridigi je med drugim opozorila na pomen ponižnosti, pripoznanja napak in obžalovanja. To je namreč "še danes edina možna pot k novemu in boljšemu življenju," je dejala.