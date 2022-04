V Dravinjski dolini poteka javna razprava glede strategije turizma

Slovenske Konjice, 16. aprila - V Dravinjski dolini je druga polovica aprila namenjena javni razpravi glede osnutka novega načrta razvoja in trženja turizma v občini in turistični destinaciji Rogla-Pohorje do leta 2028. Udeleženci javne predstavitve so se ta teden strinjali, da je dokument pripravljen kakovostno, a se morajo v njem prepoznati vsi turistični deležniki.