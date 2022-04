Sindikati zdravstva in socialnega varstva kritično do nereševanja težav v zdravstvu

Ljubljana, 15. aprila - Reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva so kritični do ravnanja politikov pred volitvami, saj, kot so zapisali v javnem pismu, namesto reševanja težav zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu nastopajo v predvolilnih srečanjih in obljubljajo tisto, česar niso zmogli storiti v 30 letih.