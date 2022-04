Slovenija in Švedska v Antalyi izenačeni pred igro dvojic

Antalya, 15. aprila - Po dvobojih posameznic petega kroga ženskega teniškega pokala Billie Jean King med Slovenijo in Švedsko je rezultat izenačen na 1:1. Pia Lovrič je po izgubljenem prvem nizu predala tekmo zaradi poškodbe stegenske mišice, Živa Falkner pa je premagala Julito Saner s 6:1 in 6:2. V dvojicah bosta zaigrali Kaja Juvan in Lara Smejkal.