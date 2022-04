Deželni glavar se je opravičil koroškim Slovencem ob 80. obletnici pregona

Celovec, 15. aprila - Koroški deželni glavar Peter Kaiser se je v četrtek ob 80. obletnici začetka prvega vala pregona koroških Slovenk in Slovencev v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani koroške deželne vlade, opravičil koroškim Slovenkam in Slovencem "za strašne grozote, ki so jih morali pretrpeti".

V zgodnjih jutranjih urah 14. aprila 1942 se je začel prvi val pregona koroških Slovenk in Slovencev, ko so nacistični guvernerji na Koroškem začeli uresničevati ukaz, da "to deželo spet naredijo nemško", je zapisal.

Zaradi tega je bilo 227 družin koroških Slovencev pregnanih s svojih kmetij, več kot 1000 moških, žensk in otrok pa je bilo odpeljanih v delovna taborišča v Nemčijo, kjer so morali opravljati prisilno delo. Več kot 100 nekdanjih pregnank in pregnancev je živih še danes.

"Vsem pregnanim koroškim Slovenkam in Slovencem se iz dna srca opravičujem za strašne grozote, ki so jih morali pretrpeti. Opravičujem se tudi njihovim družinam in narodni skupnosti - svojim slovensko govorečim rojakinjam in rojakom," je zapisal Kaiser.

"Nacionalsocialistična tiranija je najtemnejše poglavje v zgodovini naše države. Že predolgo se molči o sokrivdi mnogih za grozodejstva, nasilna dejanja in teror. Predolgo je trajalo, da smo se odpovedali odnosu 'vsi smo bili žrtve' in priznali soodgovornost," je poudaril.

Kaiser je dodal, da bo "storil vse, kar je v njegovi moči, da se kaj takega nikdar več ne bo več ponovilo". Koroški deželni glavar se je ob tem zahvalil tudi Zvezi slovenskih pregnancev (ZSP) za dragoceno delo na področju kulture obeleževanja in spominjanja.

"Jasno opozarjanje na to, kaj se je zgodilo 14. aprila 1942, je treba razumeti tudi kot pomemben opomin. Pozorni moramo biti na vse težnje, ki želijo razdeliti našo družbo," je še dodal Kaiser.