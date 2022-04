V Bike parku Pohorje odprli kolesarsko sezono

Maribor, 15. aprila - V Bike parku Pohorje so danes odprli novo kolesarsko sezono. Spusti z gorskimi kolesi so v kolesarskem parku na Mariborskem Pohorju sprva mogoči po zgornjem delu proge Flow in v nadaljevanju po progi World cup. Bike park bo v otvoritvenih dneh deloval med 10. in 17. uro, je zapisano na spletnih straneh Visit Pohorje.