Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 15. aprila - Snežna odeja je na splošno stabilna in dobro povezana. Nevarnost snežnih plazov je trenutno majhna, prve stopnje, čez dan pa se bo zaradi vpliva toplega vremena povečala in bo nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov zmerna, druge stopnje. , je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Nevarna bodo predvsem strma pobočja, kjer je še prisotna večja količina snega. Tam bodo možni snežni plazovi mokrega snega, popusti lahko tudi kakšna kloža. Zaradi oblačnosti se bodo izraziteje ojužila tudi osojna pobočja.

Snežne razmere: Sneg se je zaradi vpliva sonca in nadpovprečno toplega vremena v zadnjih dveh dneh hitreje posedal in talil. Na dovolj odprtih predelih je snežna odeja ponoči še rahlo pomrznila, vendar se bo tudi tam v naslednjih urah hitro ojužila in globoko predirala. Snežna odeja je večinoma dobro preobražena, le v izrazito osojnih legah visokogorja je še nekaj suhega in rahlega snega. Snežna površina je zaradi vetra precej preoblikovana. Veliko je zametov, tako na severnih kot na južnih straneh grebenov in sedel. Tam kjer je veter odpihnil sneg zadnjega poslabšanja je poledenelo in zato tudi nevarno za zdrs.

Predviden razvoj vremena: Danes bo oblačnost od severa naraščala, nekateri vrhovi bodo dopoldne že v oblakih. Sredi dneva se bodo začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne širile proti jugu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2400 metrov. Veter bo šibak in spremenljive smeri. Temperatura na višini 1500 metrov bo okoli 9, na 2500 metrov okoli 2 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastalo bo nekaj ploh, nad okoli 1500 m snežnih. Pihal bo zmeren severni do severovzhodni veter. Temperatura na višini 1500 metrov bo okoli 3, na 2500 metrov pa okoli -5 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva precej jasno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih Karavankah in na Pohorju. Čez dan bo delno jasno, nastajala bo spremenljiva kopasta oblačnost. Pihal bo zmeren do močan severovzhodni veter. Zjutraj bo temperatura na 1500 metrov okoli -5, na 2500 metrov okoli -7 stopinj Celzija, čez dan se bo za nekaj stopinj ogrelo. V ponedeljek in torek bo vreme podobno, le oblačnosti bo nekaj več. Veter bo nekoliko oslabel.