Prebivalci Šanghaja so se zaradi covidnih ukrepov zoperstavili policiji

Šanghaj, 15. aprila - Prebivalci Šanghaja so se zoperstavili policistom, ki so jim ukazali, naj odstopijo svoje domove za nastanitev in izolacijo okuženih z novim koronavirusom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Videoposnetki na družbenih omrežjih pričajo o naraščajočem nezadovoljstvu prebivalcev velemesta zaradi odziva oblasti na širjenje okužb.