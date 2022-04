Hrvaški zdravniki deklici rekonstruirali ušesi iz rebrnega hrustanca in ji vrnili sluh

Zagreb, 15. aprila - Ekipa strokovnjakov na kliniki za otorinolaringologijo in kirurgijo glave in vratu zagrebškega kliničnega centra Sestre usmiljenke je 13-letni deklici rekonstruirala ušesi in ji vrnila sluh, poročajo hrvaški mediji. Dodajajo, da tako zahtevne rekonstrukcije opravljajo le v dveh centrih v Evropi, Parizu in Brandenburgu, na Daljnem vzhodu in v ZDA.